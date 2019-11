in foto: Strada crollata in Val Brembana – Foto Facebook

Una strada è crollata a Piazza Brembana, un comune di circa 1.200 abitanti della Valle Brembana in provincia di Bergamo. Stando a quanto si apprende, è franato un fronte di circa cinquanta metri all'altezza delle strisce pedonali in via Locatelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le unità cinofile per escludere che sotto i detriti ci siano persone. Sul posto anche il sindaco Geremia Arizzi, ambulanze e i carabinieri. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di oggi, lunedì 25 novembre. Per il momento non si segnalano feriti ma, come detto, le ricerche sono ancora in corso.

Le possibili cause del crollo

Stando a quanto riporta il quotidiano locale Bergamo News, "la causa del cedimento sarebbe dovuta al crollo di alcuni massi di innalzamento di un muro di cemento armato, realizzato a fine anni Sessanta, per l’ampliamento della sede stradale. Probabilmente sono crollati perché non fissati correttamente al vecchio muro della ferrovia".

"Stasera è crollata una strada a Piazza Brembana, le ricerche sono ancora in corso, speriamo non ci siano persone coinvolte nel crollo. La messa in sicurezza del nostro territorio e delle nostre infrastrutture deve essere la priorità dell’azione delle istituzioni. Non possiamo aspettare altro tempo. Un ringraziamento va alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, sempre pronti a sostenere i nostri concittadini in difficoltà", scrive su Facebook Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia.