Il 2018 inizierà all'insegna della musica senza tempo. Giovedì 4 gennaio, infatti, la cantante Cristina D'Avena sarà ospite d'onore dello shopping center "Il Centro" di Arese. Alle ore 20, presso l’area eventi che si trova al primo piano del centro commerciale, la cantante che ha incantato generazioni di bambini e ragazzi sarà protagonista di una serata di "quasi magia" con il suo ultimo album, "Duets". Si tratta, come lascia intendere il nome, di un disco in cui Cristina D'Avena duetta con alcuni dei più famosi artisti italiani, riproponendo una versione riarrangiata di 16 canzoni senza tempo, destinate a entrare ancora di più nella storia della musica, per lo meno di un certo genere musicale che, lo si potrà ammettere o meno, ognuno di noi ha canticchiato almeno una volta nella propria vita.

Dalle 18 il firmacopie con i fan.

Il successo di "Duets", d'altronde, lo dimostra: l'album, uscito il 10 novembre, fin da subito è balzato in testa alle classifiche. Tra le tracce figurano il featuring di "Jem" con Emma Marrone, "Che Campioni Holly & Benji" cantata assieme a Benji & Fede e la celeberrima "Occhi di Gatto" riarrangiata con Loredana Bertè. Cristina D'Avena sarà a disposizione dei suoi fan a partire dalle 18: presso il Mondadori megastore che si trova nel centro commerciale di Arese incontrerà il pubblico e firmerà le copie dell’album.