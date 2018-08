in foto: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sul lago di Como

Cristiano Ronaldo e la fidanzata Georgina Rodriguez, insieme al figlio del fuoriclasse della Juventus, si sono goduti qualche ora tranquillità sul lago di Como. Prima la 24enne Georgina ha pubblicato su Instagram una fotografia che la ritrae da sola a bordo di un taxi boat all'altezza della Punta Spartivento di Bellagio, poi ha postato una fotografia con il fidanzato e il figlio di quest'ultimo e infine i tre si sono scattati un selfie sulle sponde dello specchio d'acqua lombardo. "Meraviglioso", il commento della Rodriguez

Per Cristiano Ronaldo si tratta delle ultime ore di vacanza, perché il campione bianconero, arrivato a luglio dal Real Madrid, sarà impegnato sabato 18 agosto alle 18 a Verona per la sua prima partita in Serie A. In programma allo stadio Bentegodi c'è Chievo-Juventus.