in foto: Immagine di repertorio

Giornata da dimenticare ieri per i treni della metropolitana milanese che al mattino sono stati fermi per molto a causa di un guasto, provocando forti ritardi su tutta la linea per l'intera mattinata, e poi la sera sono stati vittima di un vero e proprio agguato. Poco dopo le 19 alla stazione di Crescenzago diversi treni, se ne contano cinque in totale, sono stati presi di mira da una vera e propria banda che ha iniziato a lanciare sassi contro i convogli. I treni che in quel momento in transitavano in entrambe le direzioni sono stati colpiti in più punti e in particolare sono stati presi di mira i finestrini, molti dei quali sarebbero finiti in frantumi. Attimi di paura a bordo per i passeggeri che hanno assistito impotenti alla scena.

La banda è fuggita all'arrivo della polizia

Gli autori del gesto sono fuggiti all'arrivo sul posto delle volanti della polizia e degli addetti alla sicurezza dell'Atm, Azienda Trasporti Milano. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, nonostante i conducenti alla guida dei treni siano stati presi di mira con il lancio mirato proprio verso i parabrezza dei macchinisti. Le forze dell'ordine stanno ora indagando per localizzare e individuare gli autori del folle gesto che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi: si ipotizza comunque che si possa trattare di ragazzi che vivono nella zona. I treni hanno subito nuovamente ritardi su tutta la linea in entrambe le direzioni fino a tarda sera.