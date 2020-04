in foto: (Repertorio)

Alcuni vandali, non ancora identificati, hanno danneggiato cinque pullman a Cremona la scorsa notte. Dopo aver rovinato gli interni di quattro vetture, hanno messo in moto la quinta e dirigendosi verso una strada di campagna finendo fuori strada. I bus dell'azienda, di scorta, sono solitamente posteggiati nel parcheggio del cimitero cittadino.

La ricostruzione dei danneggiamenti e della fuga

Approfittandosi del fatto che il traffico in città è ridotto al minimo, a causa delle restrizioni imposte dal Governo per l'emergenza Coronavirus, i vandali hanno dapprima rotto i fanali di alcuni dei mezzi, rompendo anche i finestrini con degli estintori e urinando ovunque, salvo poi azionare il motore di uno dei mezzi per allontanarsi dal luogo. Secondo quanto ricostruito, i vandali, una volta usciti dal parcheggio del cimitero, hanno preso la strada a destra su viale del Santuario proseguendo poi tra via San Leonardo e via Mazzola sino a giungere su via Matteotti e rientrare sul vialone principale. Sulla strada per Cappella, paese in provincia, però, hanno perso il controllo del bus uscendo di strada ad una curva, colpendo anche un palo. A quel punto, il bus si è incastrato e i vandali sono scappati abbandonandolo lì. Gli autisti della compagnia cremonese si sono accorti questa mattina, mercoledì 29 aprile, di quanto accaduto, quando si sono recati a prendere i mezzi nel parcheggio del cimitero.