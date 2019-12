in foto: Immagine di repertorio

Un uomo residente a Sesto ed Uniti, paesino in provincia di Cremona, è stato condannato a pagare 3400 euro di multa alla sua vicina. Il motivo? Aver usato lo spray urticante, più noto come spray al peperoncino, contro i cani della donna, due Jack Russel Terrier, per futili motivi. La sentenza è stata pronunciata ieri, lunedì 16 dicembre, quando l'imputato Giuseppe C. si è visto obbligato dal giudice a versare i soldi stabiliti, che risultano essere comunque meno di quanti richiesti dalla donna e dal pubblico ministero onorario. La prima, infatti, aveva preteso diecimila euro di danni, mentre il secondo aveva fissato la cifra a quattromila euro.

L'uomo è stato incastrato da un video

L'aggressione ai due cani della donna è avvenuta nella serata del 6 giugno del 2016, quando Cremonesi è entrato in azione, verso le 20.30. L'uomo, appostatosi dietro a una siepe del giardino che divide le due villette confinanti in cui vivono il condannato e la sua accusatrice, ha atteso l'arrivo dei due animali armato di spray urticante. Una volta arrivati a tiro, ha azionato la bomboletta colpendoli in pieno e scatenando la reazione urticante che provoca serie irritazioni cutanee. La ricostruzione della dinamica è stata possibile grazie a un video che ha incastrato il vicino: le immagini lo ritraevano accovacciato dietro la siepe in attesa di compiere il suo gesto. Oltre alla multa di 3400 euro, Cremonesi dovrà anche risarcire la sua vicina di ulteriori 40 euro, corrispondenti al costo sostenuto dalla donna per far visitare i suoi Jack Russel Terrier da un veterinario.