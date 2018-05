La chiamata al 118 è arrivata in mattinata, appena dopo le otto, quando però ormai era tardi e non c'era più niente da fare. L'allarme è scattato nei pressi di un albergo a Isola Dovarese, un paese di mille abitanti in provincia di Cremona: è lì che è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Appartiene a un 70enne, di cui non sono state rese note le generalità. Il ritrovamento dell'uomo ha fatto scattare i soccorsi, con l'immediato intervento del 112 e del personale medico. In un primo momento non si è scartata alcuna ipotesi, neppure quella di una morte violenta: immediata la ricerca di tracce o di elementi in grado di far luce sulla vicenda. A prendere sempre più consistenza, dopo i primi accertamenti, è l'ipotesi che il decesso sia avvenuto per cause naturali. I carabinieri comunque continuano a indagare, nel tentativo di fare luce sul tragico episodio che ha scosso la piccola comunità del Cremonese.