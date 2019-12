in foto: Immagine di repertorio

Si trova ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Maggiore di Cremona l'uomo di 37 anni che la scorsa notte è stato soccorso all'esterno di una discoteca della città lombarda dopo essere stato violentemente picchiato. Stando a quanto si apprende dopo essere rimasto coinvolto in una lite è stato allontanato e poi brutalmente pestato dai buttafuori del locale, tanto da finire in ospedale in gravissime condizioni. L'allarme è scattato la scorsa notte quando è giunta una chiamata al 118 per un intervento d'urgenza nei pressi del locale "Juliette" di via Mantova a Cremona: quando il personale medico è giunto all'esterno della discoteca ha immediatamente soccorso l'uomo, un 37enne, le cui condizioni sono apparse disperate.

Il padre del 37enne: Mio figlio pestato dai buttafuori, li denuncio

Trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Cremona è stato poi ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili. Sulla vicenda stanno indagando ora i carabinieri della compagnia locale che stanno tentando di ricostruire quanto accaduto: secondo una prima ipotesi sembra che il 37enne, originario di Milano e in città da un paio d'anni per motivi di lavoro, si trovasse nel locale per la cena aziendale. Durante la serata è stato però coinvolto in una lite poi degenerata: sarebbe stato lo stesso personale del locale ad allontanarlo prima che quest'ultimo venisse poi pestato, secondo quanto raccontato dal padre del 37enne, dai buttafuori del locale. L'uomo infatti, così come riportato da LaprovinciadiCremona, è convinto che a provocare la ferite al figlio siano stati dipendenti del locale e per questo avrebbe già ipotizzato una denuncia. Ricostruzione che dovrà ora essere più o meno confermata dalle indagini dei militari.