in foto: (immagine di repertorio)

In un'operazione che ha coinvolto diverse regioni italiane, nella quale sono state sequestrate un totale di 302mila mascherine prive delle certificazioni dichiarate all'atto della vendita, da FFP2 e 3 a quelle chirurgiche, i carabinieri dei Nas hanno effettuato delle verifiche in due depositi di un'azienda bresciana nel Cremonese. A tale azienda, specializzata nella distribuzione di prodotti farmaceutici e sanitari, sono state sequestrate 280mila mascherine. Secondo quanto riportato da Repubblica, tutti i dispositivi di protezione individuale sequestrati sono stati importati dalla Cina e hanno un valore totale di 355mila euro. In uno dei due capannoni controllati, a Cremona, sono state sequestrate 116mila mascherine cosiddette "tre veli" e 1.180 FFP2, vendute poi senza dare indicazioni al consumatore nella lingua italiana, mentre nel secondo deposito a Brescia ne sono state fermate un totale di 160mila. Sono stati denunciati due titolari di esercizi produttivi e commerciali e altri 18 sono stati sanzionati amministrativamente per complessivi 30 mila euro.

Distribuzione mascherine alle case popolari di Milano

Intanto, a Milano, prosegue la distribuzione delle mascherine a tutti i cittadini residenti nelle case popolari della città gestite dalla Lombardia. Come annunciato dapprima dal sindaco Beppe Sala e poi confermato dal presidente della Regione Attilio Fontana, la Protezione civile di Milano, con l'ausilio degli agenti della polizia locale, impegnati sul territorio anche per dare supporto a polizia e carabinieri nell'attività di controllo per il rispetto del decreto governativo, stanno suonando ai citofoni degli inquilini Aler per distribuire i dispositivi di protezione individuale.