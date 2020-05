in foto: Foto di repertorio

Prima le ha imposto l'uomo da sposare, poi, quando lei si è rifiutata, l'ha massacrata di botte. Questa la tragica storia che avrebbe potuto avere un epilogo peggiore se non fosse stato per l'intervento dei carabinieri, di una donna, figliastra di un 38enne di origini indiane.

Patrigno massacra di botte la figliastra, salva dai carabinieri

Teatro dell'accaduto un'abitazione di Cremona, dove l'uomo, la moglie e la figliastra sono stati protagonisti di un violento litigio al culmine del quale il 38enne ha aggredito brutalmente la ragazza. Fortunatamente, però, le due sono riuscite a scappare di casa e nascondersi in un bar. L'uomo le aveva raggiunte ma, appena in tempo, alcuni clienti del locale sono intervenuti insieme ai carabinieri per sedare gli animi ed evitare il peggio alla donna, colpita nel frattempo più volte dall'uomo. Immediatamente sono stati quindi chiamati i soccorsi. Gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno medicato le due donne prima di portarle al pronto soccorso dove alla figliastra è stata data una prognosi di 40 giorni. La madre, invece, è stata giudicata guaribile in un mese. Entrambe hanno riportato lesioni gravi a seguito del violento pestaggio che le ha investite. I carabinieri ora stanno indagando per ricostruire l'accaduto e, dalle prime informazioni filtrate, pare che la violenza fisica perpetrata dal 38enne sarebbe arrivata nella sola occasione di ieri, lunedì 25 maggio. Sembra infatti che gli scontri verbali con la figliastra fossero all'ordine del giorno poiché da tempo la donna si rifiutava di prendere in sposo l'uomo proposto dal patrigno. Ieri, poi, il tragico pestaggio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fosse stato per l'eroico gesto dei clienti del locale.