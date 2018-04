Un gravissimo incidente è avvenuto oggi – domenica 15 aprile – sulla strada provinciale che collega Trigolo e Soresina, in provincia di Cremona. Qui, per cause ancora da chiarire, un furgone con a bordo sei persone si è ribaltata finendo in un fosso che costeggia la strada. Drammatico il bilancio del sinistro che è di due persone morte e di quattro rimaste ferite, almeno due in modo grave.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, un'automedica e un elicottero del 118 alzatosi in volo da Brescia. Le operazioni di soccorso sono state portate avanti grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dell'incidente dal furgone, e della Polizia stradale. A bordo del mezzo viaggiavano due cittadini di nazionalità egiziana e quattro richiedenti asilo residenti a Soresina in una struttura d'accoglienza. Eseguiti gli accertamenti del caso per stabilire cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità.