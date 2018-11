È precipitato da diversi metri d'altezza l'operaio che questa mattina intorno alle 10.30 ha perso la vita a Cremona, in prossimità delle acciaierie di via Acquaviva. L'uomo, addetto alla manutenzione dei tetti, è caduto durante lo svolgimento di un intervento riportando lesioni molto serie. Soccorso immediatamente in codice rosso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo dell'incidente, per lui non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Non sono ancora state rese note le generalità dell'uomo né la dinamica dei fatti che ne hanno causato la morte.