in foto: Immagine di repertorio

Un tragico incidente è avvenuto poco prima delle 5.00 di mattina di oggi – domenica 2 febbraio – sulla strada Codognese, via Milano, nel tratto che collega Cremona e Cavatigozzi. Qui un ragazzo di ventisei anni ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava in direzione di Cremona, forse di ritorno da una serata con gli amici, finendo per schiantarsi fuori strada. Nell'impatto, violentissimo, con un albero al lato della carreggiata il giovane ha perso la vita. Per estrarre il corpo dalla Fiat Tipo sulla quale viaggiava è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato la vettura con un'autogru e poi hanno tagliato le lamiere dall'auto.

Non ci sono altri feriti né altre vetture coinvolte

Quando il personale medico del 118 giunto sul posto ha visitato il ragazzo, di cui non sono ancora note le generalità, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente mortale. Da quanto si apprende non sono rimaste coinvolte altre vetture né altre persone: il giovane viaggiava solo in auto e avrebbe perso il controllo dell'auto autonomamente.

Da chiarire la dinamica dell'incidente mortale

Forse ad essere fatale un colpo di sonno o una distrazione, assieme all'alta velocità. Sul corpo è stata predisposta l'autopsia. La strada è stata chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni per rendere possibile le operazioni di soccorso, i rilievi del caso da parte della Polizia Stradale e la messa in sicurezza del piano stradale.