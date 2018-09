Cremona, due ragazzini scomparsi da una settimana: famiglie in ansia per Lorenzo e Deborah

Due ragazzini di 14 e 17 anni, Lorenzo e Deborah, sono scomparsi da ormai una settimana. I due lo scorso martedì sono fuggiti dalla comunità terapeutica di Cremona in cui erano ospitati e da allora non si hanno più notizie certe, né si sa se siano ancora insieme. Lorenzo e Deborah non hanno con sé cellulari né soldi: le famiglie hanno diffuso vari appelli su Facebook per ritrovarli.