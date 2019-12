in foto: (Il cane dell’unità cinofila in visita all’ospedale di Cremona)

Nel giorno di vigilia, martedì 24 dicembre, due "agenti speciali" dell'unità cinofila della polizia di Stato di Cremona hanno fatto visita ai raparti di pediatria e oncologia dell'ospedale cittadino, regalando ai pazienti alcuni momenti di spensieratezza in vista del giorno di Natale. Labor e Frida, questo il nome dei due cani poliziotti protagonisti di questa sorpresa speciale presso il nosocomio cremonese.

Anche il questore in visita all'ospedale

Insieme a Labor e Frida e ai cinque agenti accompagnatori, anche il questore di Cremona Carla Melloni ha partecipato a questo incontro pre natalizio per augurare un sereno periodo di feste a tutti i pazienti dei reparti di pediatria e oncologia. Il pastore tedesco e il labrador dell'unità cinofila hanno allietato per qualche ora chi è costretto a a trascorrere in ospedale anche il giorno di Natale. "Il nostro intento – ha spiegato Carla Melloni – è stato quello di donare un po’ di serenità a chi, purtroppo, proprio in questi giorni, si trova in ospedale". Il giro per i reparti si è svolto sotto la supervisione di Giuseppe Rossi, direttore generale ASST Cremona, Federica Pezzetti, direzione Medica ospedale di Cremona, Claudio Cavalli, direttore UO Pediatria, Norma Bergonzi, Coordinatrice UO Pediatria, Rodolfo Passalacqua, Direttore UO Oncologia, Morena Nazzari, Coordinatrice UO Pediatria, e tutti gli operatori in servizio nei reparti. Una mattinata che ha saputo regalare un sorriso sopratutto ai piccoli pazienti di pediatria, regalando agli operatori sanitari e ai degenti autentici momenti di allegria in compagnia di due amici a quattro zampe davvero speciali.