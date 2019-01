in foto: Immagine di repertorio

E' stato condannato a sei anni di carcere l'autista di uno scuolabus in servizio in provincia di Cremona, per violenza sessuale aggravata, ritenuto responsabile di aver dato una pacca sul sedere a una 12enne. Il pubblico ministero Francesco Messina aveva invece chiesto per l'imputato due anni di reclusione per un fatto considerato "di minore gravità". Il verdetto dei giudici ha stabilito che l'uomo dovrà risarcire i danni alla famiglia della 12enne molestata: 20mila euro per lei e 5mila euro per ciascuno dei suoi genitori.

Molestata mentre va a scuola

I fatti risalgono a due anni fa, quando la ragazzina frequentava le scuole medie. L'uomo, padre di una bambina, era già stato sospeso dal servizio. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, si sarebbe avvicinato alla ragazzina mentre stava andando in bicicletta a scuola, l'ha palpeggiata e ha cercato di abbracciarla.