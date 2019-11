Disavventura che poteva costargli cara questa mattina per un anziano signore che, a Cremona, è caduto dentro al Po in seguito ad uno slittamento della ruota della sua bicicletta a causa del fango. Fortunatamente per lui, però, un paio di operai presenti sulla strada che costeggia il canale, impegnati a ripristinare la fotocellula del cancello della ditta Baldesio, sono stati richiamati dal rumore del tonfo in acqua. Rapidamente sono intervenuti salvando l'anziano dalla corrente del fiume che in questi giorni è particolarmente pericolosa considerate le ingenti piogge che ne hanno ingrossato il corso.

La dinamica dell'incidente

Pare chiara la dinamica dell'accaduto, dovuta ad uno scivolamento delle ruote della bicicletta del signore a causa del fango. La disavventura però poteva essere evitata, se solo l'anziano si fosse limitato a rispettare la chiusura della strada – delimitata con delle transenne e cartelli di divieto – anziché cercare di scavalcarle per proseguire nella sua direzione. Per sua fortuna l'intervento dei due operai è stato provvidenziale e tempestivo: il Po si sta lentamente ritirando ma soltanto da poco è passata l'ultima ondata di piena che ha fatto temere gravi conseguenze per tutti i paesi e le cittadine attraversate dal principale fiume italiano.