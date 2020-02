in foto: (Immagine di repertorio)

Si trovano in una comunità di recupero i due ragazzi minorenni che nella mattinata di giovedì scorso, 13 febbraio, in pieno giorno, hanno tentato una rapina ai danni di un operaio di 33 anni: è accaduto a Crema in via IV novembre, dove l'uomo stava transitando a bordo del suo scooter, quando è stato avvicinato dai due ragazzi che accompagnati da altri due amici, minorenni come loro, hanno tentato di portar via il mezzo all'uomo.

Il tentativo di furto dello scooter ai danni dell'operaio

Secondo il racconto fornito pochi minuti dopo dalla vittima ai carabinieri intervenuti sul posto, i due ragazzi erano armati di un coltello a serramanico e di un tirapugni che hanno utilizzato per minacciare l'operaio. A sventare la rapina sarebbe stato proprio l'uomo riuscendo a mettersi in fuga: quando i militari lo hanno raggiunto poco distanza dal luogo della tentata rapina dopo aver raccolto la sua denuncia si sono messi immediatamente sulle tracce dei giovani. I quattro sono stati individuati dai carabinieri in borghese del Nucleo Operativo di Crema vicino ad una panchina a pochi metri dal ponte "Ciclopedonale per Castelnuovo", subito dopo è sopraggiunta anche una pattuglia in divisa.

I due ragazzi sono stati portati in una comunità di recupero

Identificati e perquisiti, i quattro sono stati portati in caserma dopo che i militari hanno trovato il coltello a serramanico utilizzato durante il tentativo di rapina. L'operaio vittima della rapina ha quindi riconosciuto in caserma i due ragazzini che sono stati così arrestati con l'accusa di tentata rapina aggravata: dopo la convalida del fermo da parte del tribunale minorile di Brescia, si trovano in una comunità di recupero.