Grave incidente alle 17 di oggi, 10 gennaio, sulla tangenziale di Crema. Stando a quanto riporta il quotidiano locale La Provincia di Crema, si sarebbe verificato un frontale tra una Fiat Punto e una Kia tra il cavalcavia di Ombriano e quello della Girandola. Sono rimaste ferite seriamente due donne, una 51enne e una 77enne. La più giovane è stata trasferita all'ospedale Maggiore di Crema in codice rosso, mentre la più anziana, residente a Bagnolo Cremasco, è stata portata all'ospedale di Cremona anche lei in codice rosso. La tangenziale è stata chiusa al traffico per consentire l'arrivo di due ambulanze, l'auto medica, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Crema.

Secondo CremaOggi al volante della Fiat Punto c'era la 77enne, che stava viaggiando in direzione Milano. Per cause ancora da accertare la signora ha improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta e la sua automobile si è scontrata frontalmente con l'altra vettura. Come detto entrambe sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso in codice rosso. Nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

Sempre a Crema nel pomeriggio si è verificato un altro incidente, questa volta in via Allende, quartiere di San Bernardino. Intorno alle 14 una Lancia Ypsilon si è scontrata con un Piaggio Liberty 150 guidato da una postina. La donna, 49 anni, è stata soccorsa e accompagnata in ambulanza al pronto soccorso in codice verde. La polizia locale di Crema sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.