in foto: Foto di repertorio

Due ragazzini di 15 anni sono caduti mentre viaggiavano su una moto da cross a Crema, in provincia di Cremona, poco prima delle 16 di oggi, lunedì 30 dicembre. Sul posto fossero intervenute due ambulanze e un'auto medica e le loro condizioni erano apparse non gravi, nonostante alcune escoriazioni riportate. Solo successivamente sono state rivalutate, specialmente quelle del ragazzo: in ospedale gli è stato alzato il livello di criticità a codice rosso, cioè di serio pericolo di vita.

Il ragazzo pareva stare bene, ma in pronto soccorso la situazione è precipitata

Secondo una prima ricostruzione, il motociclo non avrebbe fatto in tempo a frenare per evitare un'auto che si apprestava a svoltare a destra. Il ragazzo alla guida non si sarebbe accorto in tempo dell'indicazione di movimento del veicolo. Perso il controllo per cercare di evitare l'impatto, il mezzo ha sbandato sino a cadere a terra scaraventando i due ragazzini, fortunatamente muniti di casco. Sono stati i testimoni presenti a chiamare i soccorsi che, una volta arrivati sul luogo dell'incidente, avevano valutato i due come contusi ma non gravi.

Il ragazzo, che ha sbattuto la testa, appariva stordito a terra, anche se nei minuti successivi aveva dato segni di ripresa. Una volta arrivati in ospedale, però, i medici l'hanno considerato un codice rosso, forse per la gravità dei danni riportati nell'impatto col terreno che in un primo momento non si erano palesati. Le condizioni del 15enne resterebbero quindi critiche, mentre quelle della ragazza non desterebbero preoccupazioni: confermato il livello di criticità a codice giallo per le contusioni riportate.