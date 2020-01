in foto: Immagine di repertorio

Prima la lite, poi gli strattonamenti, e infine il volo dalla finestra. Pomeriggio da dimenticare per una donna residente a Crema, in provincia di Cremona, che ieri, lunedì 6 gennaio, si è ferita dopo essere caduta su una lastra di plexiglass sottostante la finestra della stanza in cui aveva appena finito di discutere col marito. Fortunatamente, l'impatto non ha portato a conseguenze sanitarie gravi, nonostante gli operatori del 118 l'abbiano portata al pronto soccorso più vicino per accertamenti. La donna se la sarebbe cavata con qualche taglio e lievi contusioni.

Il litigio e la caduta dalla finestra

Poco prima delle 17, la donna e suo marito sarebbero stati protagonisti di una discussione molto accesa in presenza della loro figlia minore. L'uomo, straniero come la coniuge, a un certo punto l'avrebbe afferrata tirandola a sé mentre la donna cercava di divincolarsi. Una volta riuscita a liberarsi dalla presa dell'uomo, però, il movimento contrario le avrebbe fatto perdere l'equilibrio, facendola sbattere contro la finestra che si è aperta facendola cadere nel vuoto. La fortuna ha voluto che l'appartamento dei due fosse al primo piano, sopra a una pizzeria e a un ampio balcone coperto sul quale la donna è precipitata. Lo scontro sulla lastra di plexiglass, che si è frantumata, le ha provocato leggere ferite da taglio e un grande spavento. Raggiunta dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco, allertati verso le 17, è stata aiutata a scendere e medicata.

Il marito è stato interrogato, ora si attende la versione della donna

Intanto, i carabinieri – anch'essi giunti sul posto – si sono recati nella casa dei due coniugi per condurre il marito in caserma e interrogarlo. Con lui, anche la figlia. Alla versione fornita dall'uomo, verrà contrapposta quella donna appena sarà dimessa dall'ospedale, così da poter formulare una prima accusa. Le prime ipotesi potrebbero condurre a tentato omicidio, in caso venisse accertata l'intenzionalità dell'uomo di spingere la moglie giù dalla finestra, o semplici maltrattamenti famigliari, se l'attuale ricostruzione (ovvero la perdita di equilibrio) venisse confermata.