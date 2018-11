Due cani di grossa taglia, due molossi, hanno attaccato e morso un uomo di 60 anni mandandolo in ospedale. L'incidente è avvenuto a Crema, in via XI Febbraio, domenica mattina quando il 60enne si stava avviando verso la vicina chiesa parrocchiale: in quel momento dal lato opposto della strada stavano passeggiando due cani in compagnia del proprio padrone che li aveva lasciati sciolti, senza guinzaglio, e che camminava dietro distante qualche metro dai due. Non appena notato l'uomo, i molossi gli sono immediatamente andati incontro, ma quello che per la vittima è sembrato un gesto d'affetto, giocoso, si è rivelata una vera e propria aggressione. I cani hanno infatti attaccato e morso il 60enne alle gambe e non solo. Fortunatamente il proprietario dei due cani è intervenuto subito riuscendo a staccare i due cani dalle gambe del malcapitato: l'uomo è stato portato immediatamente al pronto soccorso di Crema dove è stato medicato dal personale medico che lo ha dimesso poco dopo.