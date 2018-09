Costringevano ragazze a prostituirsi, sgominata un’intera banda: 22 arresti

Ventuno uomini di origine albanese e una donna rumena sono state arrestati in tutta la Lombardia, dalla Squadra Mobile di Milano, per sfruttamento aggravato della prostituzione. L’organizzazione criminale, come hanno rivelato le indagini, costringeva ragazze a prostituirsi nei territori della Brianza e del Comasco.