in foto: Liberato

Non ci potrà essere nessuno scenografico sbarco dalle acque del Golfo di Napoli. Ci si dovrà accontentare di un banchetto con le nuove scarpe firmate Liberato e di una nuova canzone, che consentirà così di prolungare per sette brani il concerto. Questo è quello che i fan del misterioso cantante (o collettivo) napoletano si troveranno probabilmente di fronte domani sera, sabato 9 giugno, quando Liberato sarà a Milano per il suo show gratuito. Uno spettacolo che dovrebbe – con Liberato il condizionale è d'obbligo – essere riservato ai seimila fortunati che sono riusciti a prenotarsi in tempo: nel giro di pochi minuti la venue scelta per il concerto, piazzale Donne partigiane alla Barona, è andata sold out. Chi va sul sito dell'evento, "Milano liberata", da giorni vede campeggiare la scritta che ha intristito molti fan: "Abbiamo momentaneamente raggiunto la massima capienza. Stay tuned".

Proprio su quello "Stay tuned" si poggiano le speranze di chi confida comunque di poter assistere al concerto, che arriva dopo quello dello scorso 9 maggio sul lungomare di Napoli. Uno show che, seppure non esente da critiche, ha riunito oltre 25mila persone, tutte pronte a cantare a squarciagola e immortalare col proprio telefonino le canzoni del loro misterioso idolo. Se a Napoli Liberato era arrivato direttamente dal mare, a Milano per ovvi motivi non potrà ripetere il suo scenografico ingresso. Le porte del concerto apriranno alle 18: prima di (o dei) Liberato si esibirà il dj e produttore Bawrut (uno dei primi a suonare i pezzi dello stesso Liberato). Chi riuscirà ad accedere all'area del concerto potrà acquistare, presso il negozio temporaneo allestito all'interno, l'esclusivo merchandising marchiato Liberato e realizzato da Converse, brand che ha legato quasi fin da subito il proprio nome all'artista (che veste sempre con una felpa nera con cappuccio e un paio di One Star, sempre nere). Saranno in vendite proprio le scarpe Converse One Star, due t-shirt e una felpa, tutto personalizzato con le grafiche curate dall’artista stesso. La sorpresa per i fan potrebbe essere una nuova canzone: da giorni è online il sito "Liberato in the ocean", dove è attivo un conto alla rovescia che terminerà proprio all'inizio del concerto di Liberato e sono presenti le stesse rose stilizzate che ricorrono nell'iconografia dell'artista. Si tratterà del settimo brano di Liberato? A breve la risposta.