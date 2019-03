in foto: Frame dal video di La Presse

C'era anche Claudio Bisio tra coloro che hanno partecipato alla marcia ‘People: prima le persone', contro le discriminazioni. L'amatissimo attore italiano intervistato dai giornalisti ha commentato l'iniziativa alla quale oggi pomeriggio sabato 2 marzo hanno partecipato decine di migliaia di persone provenienti da Milano, dalla provincia e da tutta Italia. "Sempre stato liberissimo, ho sempre detto ciò che pensavo e continuerò a farlo" ha detto l'artista. Alle domande dei giornalisti sulla manifestazione ha risposto guardandosi intorno e sorridendo: "Questa è l'Italia che mi piace, sono orgoglioso di Milano". E ha aggiunto: "Secondo me esiste un po' di diffidenza e paura ma siamo qui per dimostrare che non c'è da aver paura di nessuno. Gli italiani sono meglio di quanto qualcuno voglia dipingerli, simo così, come qua, ora, manifestando in strada".

Marcia ‘People' a Milano: fiume di persone in strada

Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione antirazzista di oggi che ha partire dalle ore 14.15 ha riempito le strade del capoluogo lombardo, da corso Venezia fino a piazza Duomo. Ad aprire il corteo un carro musicale, poi il sindaco di Milano Beppe Sala insieme agli Scout e l'assessore alle Politiche sociali, Piefrancesco Majorino. Tra le persone presenti al corteo anche Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Luigi Manconi, Marco Cappato, Sergio Cofferati, Nicola Fratoianni e il presidente della regione Toscana Enrico Rossi. In piazza anche i vertici di Cgil-Cisl-Uil e quelli delle principali associazioni, organizzazioni, movimenti, gruppi e collettivi che si occupano di migranti, diritti civili, pacifismo e antifascismo. Tanti anche i personaggi noti che hanno aderito, molti dei quali partecipano alla mobilitazione. La manifestazione è stata lanciata lo scorso autunno da sei sigle del Terzo settore (Insieme senza Muri, Acli, Sentinelli, Mamme per la pelle, Action Aid, Anpi).