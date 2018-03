Un ragazzo di 29 anni, di nazionalità ucraina, è ricoverato in fin di vita all'ospedale San Carlo di Milano. Ciò che gli è successo è al momento un vero e proprio giallo: il giovane è stato trovato, ferito e mezzo nudo, su una pista ciclabile lungo il Naviglio grande tra i comuni di Corsico e Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. A trovarlo sono stati i carabinieri di Corsico, avvertiti da una telefonata del fratello del 29enne arrivata nel cuore della notte, attorno alle 3.30. Quando i militari sono arrivati nel punto indicato, hanno trovato il ferito a torso nudo nella neve, con una grave lesione alla testa. Il 29enne era a rischio ipotermia: è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo.

Il fratello del ferito non ha saputo fornire spiegazioni.

Il fratello del ferito non ha saputo fornire ai carabinieri informazioni utili per capire cosa sia successo al ragazzo. Le indagini dei carabinieri spaziano tra diverse ipotesi: da una lite degenerata a un'aggressione, ma non si esclude anche che il 29enne possa essersi ferito da solo, magari in preda all'alcol o ad altre sostanze. Le indagini dei carabinieri si prospettano difficili: la speranza è che il 29enne possa riprendersi e aiutare i militari dell'Arma a ricostruire quanto accaduto.