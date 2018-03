Un grave episodio di cronaca si è consumato ieri – domenica 11 marzo – in un appartamento di Corsico, comune dell'hinterland sud di Milano. Erano circa le 11.30 del mattino quando, per motivi ancora da chiarire, una lite tra due donne è degenerata in una violenta aggressione e una delle due contendenti riversa in casa in un lago di sangue, colpita da quattro coltellate. Sul posto i carabinieri della compagnia locale e il personale sanitario del 118.

La donna ferita è stata in ambulanza all'ospedale San Paolo di Milano, dove è stata ricoverata. le sue condizioni da quanto si apprende non sono gravi e non è in pericolo di vita, nonostante le ferite ricevute. Sulla dinamica dei fatti indagano invece i militari, che stanno tentando di capire la ragione della lite e il movente della violenza. Al momento non è noto neanche se entrambe le donne abitassero nell'abitazione.