in foto: Immagine di repertorio

Volevano approfittare del rumore provocato dai tuoni nel corso del temporale che ieri ha investito Milano e provincia per svaligiare un bancomat e far perdere le loro tracce. Così, una banda di malviventi, nella notte tra ieri, venerdì 3 luglio e oggi, sabato 4, ha fatto esplodere lo sportello di consegna del denaro di una filiale della UbiBanca a Corsico, in viale Liberazione.

L'inseguimento e la fuga a piedi senza il bottino

Il botto causato dall'esplosione, realizzata con il gas acetilene, è stato sentito da molti residenti che, però, proprio secondo piani, hanno pensato si trattasse di un tuono. Sfortunatamente per i banditi, però, sul posto si è precipitata una volante del Nucleo Radiomobile di Corsico che ha intercettato i due veicoli sui quali i criminali stavano scappando. Da lì ne è partito un inseguimento che ha condotto i militari del Radiomobile al campo rom di Muggiano, periferia ovest di Milano. I carabinieri hanno seguito l'Opel Meriva sulla quale stavano viaggiando due componenti della banda sin quando questi non l'hanno abbandonata per proseguire la loro fuga a piedi e far perdere le proprie tracce. I militari hanno quindi perquisito l'automobile rinvenendo la bombola di gas utilizzata per far esplodere il bancomat, un innesco elettronico e le cassette di metallo che contenevano per intero la refurtiva, pari a circa 60.000 euro. I militari proseguiranno ora le indagini per risalire alle identità dei banditi ed arrestarli.