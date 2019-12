in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 56 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Corsico, nell'hinterland milanese, ed è ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu) è accaduto alle 17.38 di oggi, lunedì 2 dicembre, in via Copernico.

Corsico, donna di 56 anni travolta da un'auto: è gravissima

All'arrivo degli equipaggi del 118, la donna era priva di coscienza. È stata quindi intubata sul posto e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ha riportato un grave trauma cranico e una frattura alla gamba destra. Il conducente alla guida dell'auto si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Corsico.

A Milano due ciclisti travolti dopo uno scontro tra auto

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio anche alla periferia nord di Milano, in zona Niguarda. Due ciclisti di 37 e 44 anni, entrambi di nazionalità cingalese, sono stati travolti da un'auto dopo uno scontro tra due vetture. I due uomini falciati hanno riportato gravi ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, in via Finanzieri d'Italia, sono arrivate tre ambulanze. A travolgere i due uomini è stata un'auto guidata da un italiano di 24 anni, anche lui soccorso in condizioni serie.