in foto: Il cane salvato dai vigili del fuoco (Foto: Vigili del fuoco)

Una finestra si apre improvvisamente, il cagnolino esce, ma rimane bloccato sul davanzale al sesto piano di un palazzo. La colpa è del fortissimo vento che si è abbattuto oggi sulla città di Milano, che ha fatto aprire un'anta e ha permesso al cucciolo di avventurarsi all'esterno. Purtroppo era solo in casa. Il cane rimasto in trappola, a oltre venti metri d'altezza e con il pericolo di finire giù da un momento all'altro, fino a che il custode non si è accorto di lui e ha chiamato i soccorsi. Sul posto, un appartamento di un palazzo di Corsico, Milano, sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l'ausilio di un'autoscala, sono riusciti a mettere in salvo il cagnolino.

A causa del vento divelta copertura di un palazzo, danneggiata auto in strada

A causa delle fortissime raffiche di vento una copertura temporanea di un palazzo (di circa cento metri quadrati) è stata divelta. E' successo in un edificio di via Nicola D'Apulia, zona Pasteur a Milano. Stando a quanto si apprende, il rivestimento era composto da alcune assi di legno e da un telone di plastica. Sarebbe caduto su un'automobile parcheggiata a bordo strada. La vettura è stata seriamente danneggiata, ma nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto, anche in questo caso, i pompieri del comando di Milano. Per il momento non si segnalano altri interventi dei vigili del fuoco.