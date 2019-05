in foto: Immagine di repertorio

Otto persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri di Monza Brianza: l'operazione si è svolta nelle province di Milano e di Reggio Calabria. Setti di loro sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre per l'ottavo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di diversi reati che vanno dal peculato alle corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, oltre a falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ricettazione, favoreggiamento personale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti restrittivi nei confronti degli otto arrestati questa mattina dai militari dell'arma brianzoli sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura brianzola stessa. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Monza Brianza, hanno portato anche ad un appartenente alle forze dell'ordine, che già nell'autunno del 2017 fu arrestato perché trovato in possesso di mezzo chilo di eroina. Non sono ancora state rese note le generalità degli otto arrestati, che al momento del blitz sono state raggiunte nelle rispettive abitazioni nella provincia di Milano ed in quella di Reggio Calabria, né i ruoli di ognuno all'interno di quella che sembra essere a tutti gli effetti un vero e proprio "sistema" all'interno del quale operavano gli otto personaggi coinvolti ed accusati a vario titolo dei vari reati ipotizzati dalla procura brianzola.