in foto: Foto di repertorio

In tempi di emergenza, come quelli che le regioni del Nord stanno vivendo con i contagi da Coronavirus, gli sciacalli solo la prima piaga sociale da sempre. I cosiddetti approfittatori di situazioni delicate e di crisi che entrano in azione per favorire i propri interessi ai danni della parte di popolazione considerata più debole. E, nel caso dell'emergenza sanitaria in corso, tale porzione è rappresentata dagli anziani, per cui l'eventuale contagio può risultare fatale.

Sciacalli in azione a Porto Mantovano: Vi facciamo il tampone gratis a casa. Le vittime, gli anziani

Lo sgradevole episodio si è riproposto anche nelle ultime ore a Porto Mantovano, in provincia di Mantova, dove presunti medici chiamano a casa dei cittadini anziani per offrirgli un tampone gratuito presso il centro medico di "Armonia", o di prestare il medesimo servizio a livello domiciliare qualora gli inconsci malcapitati non fossero in condizioni di lasciare le loro abitazioni. A dare l'allarme è stato il presidente del consiglio comunale di Porto Mantovano, Roberto Mari, con un post su Facebook. Scrive Mari: "Ci hanno segnalato che stanno arrivando telefonate a persone anziane di gente che si spaccia per personale del centro Armonia (voce femminile), dicendo che il centro effettua tampone gratuito agli anziani e, se impossibilitati, lo vanno a fare a domicilio. Trattasi di truffa!". Il presidente del consiglio comunale spiega poi che il centro in questione "non è autorizzato a farlo come erogatore, quindi è tecnicamente impossibile. È una chiara truffa per raggirare le persone anziane utilizzando la paura del Coronavirus". Il caso, che ha destato la giusta quantità di indignazione, è seguito dal comandante Giorgio Pitino e dalla caserma dei carabinieri di Porto Mantovano. Nel frattempo, il direttore del centro Armonia ha sporto denuncia.