Coronavirus, smart working per i dipendenti del comune di Milano: “Chi vuole può lavorare da casa”

Da oggi in poi anche il resto dei dipendenti del comune di Milano potrà accedere alla modalità di smart working come misura preventiva al contagio del coronavirus. Finora solo i residenti nella cosiddetta zona rossa avevano aderito al provvedimento: “Chiunque vuole potrà fare domanda per lavorare da casa”, ha spiegato l’assessore Tajani.