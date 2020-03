Il sindaco di Milano Beppe Sala, in occasione della festa del papà di oggi, giovedì 19 marzo, fa gli auguri a tutti i padri milanesi e non che fanno "un mestiere non semplice, tanto meno in questi giorni". Nel consueto appuntamento social con i suoi concittadini per fare il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus, Sala ricorda i tempi in cui ci si affidava alla tecnologia con il credo che sarebbe stata fonte di salvezza: "Per decenni ci siamo cullati nella certezza che tecnologia e progresso avrebbero protetto le nostre vite e così non è. Oggi viviamo nel territorio dell'incertezza dove apparentemente un pipistrello dall'altra parte del mondo blocca tutto il globo. Ma così è, e quindi dobbiamo attrezzarci".

Sala: Bertolaso è una persona che sa esattamente di cosa parla

Il primo cittadino continua il suo messaggio video sottolineando che il sindaco non ha "nessun potere" sul sistema sanitario, nonostante sia definito, per legge, "autorità sanitaria locale": "La sanità dipende dal Governo e dalla Regione – spiega Sala -. Ciò non di mento, senza invadere i territori altrui – continua -, sto cercando di dare una mano. Ieri sera ho incontrato Guido Bertolaso, lo conosco da anni, e ho avuto la sensazione di confrontarmi finalmente con qualcuno che sa esattamente di cosa parla". Nell'incontro con l'ex capo della Protezione civile italiana, ora consulente del presidente della Regione Attilio Fontana per l'allestimento dell'ospedale in Fiera Milano, Bertolaso ha spiegato a Sala, dice il sindaco, che "un conto è l'ospedale come struttura fisica, un altro farlo funzionare, per cui servono tre cose su cui oggi noi siamo carenti. In primis – ha detto Sala – i cosiddetti respiratori; in secondo luogo i dispositivi di sicurezza individuale come camici e mascherine, e, infine, medici e infermieri". In Lombardia, però, per il momento, "manca un po' tutto – commenta desolato Sala -, ed è per questo che in questo momento bisogna darsi una mano".

Il sindaco di Milano: La Regione e il Governo dia mascherine alle Rsa

Un tema che sta molto a cuore ai cittadini lombardi è quello relativo alle Rsa, dove centinaia di anziani soggiornano poiché non più autosufficienti o bisognosi di aiuto costante. Beppe Sala parla anche dell'aiuto che l'Amministrazione cerca di dare alle case di riposo: "Il sistema Rsa fa sì parte del sistema di assistenza regionale ma noi stiamo cercando, con molta fatica, la situazione è delicata – ribadisce il sindaco -, di dare una mano mandando mascherine e camici". Ciò potrebbe comportare una riduzione di risorse per i cittadini milanesi, motivo per cui Sala si auspica che "la Regione e il Governo riescano in fretta a fornire al sistema sanitario questi dispositivi, come le mascherine, per poter dare quelle che Milano riceve ai suoi cittadini". Poi, in chiusura, un pensiero per le salme di Bergamo e della sua provincia costrette ad essere trasferite altrove: "La situazione è complessa. Certo è che guardando le immagini di Bergamo di ieri, ci si spezza il cuore. Noi qua lottiamo ma oggi la nostra solidarietà va alle province di Bergamo e Brescia che sono più toccate. E continuiamo con il nostro dovere. In primis: stiamo in casa".