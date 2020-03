Momenti di tensione all'esterno del carcere di San Vittore a Milano dove da alcune ore, nella struttura, è in corso la protesta di numerosi detenuti: agenti di polizia in tenuta anti sommossa si sono scontrati con alcuni presenti all'esterno della casa circondariale. Anarchici e antagonisti perlopiù, secondo quanto appreso da Fanapage.it, tra questi però erano presenti anche dei parenti dei detenuti. Diverse le persone rimaste ferite negli scontri: sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 per medicare i feriti.

Rivolta nel carcere di San Vittore: detenuti sul tetto

Intanto continuano le proteste all'interno del carcere: i detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale chiedendo l'indulto e maggiori garanzie sanitarie in merito all'emergenza coronavirus. In molti temono infatti un vero e proprio contagio di massa qualora non dovessero essere presi provvedimenti urgenti. Ed è proprio invece a causa dei provvedimenti contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio approvato nella notte tra sabato e domenica che sono iniziate ieri proteste nelle carceri di tutta Italia: secondo quanto deciso dal Governo infatti saranno limitate, in via temporanea e a causa dell'epidemia di coronavirus, le visite dei parenti ai detenuti.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it le prime avvisaglie sarebbero arrivate già ieri dopo che diversi detenuti avrebbero prima rifiutato le terapie e poi rovesciato le forniture dell'infermeria. I sindacati di polizia riferiscono di "devastazioni" all'interno del carcere di San Vittore: gli armadietti sarebbero infatti stati aperti e il contenuto portato via. Secondo quanto si apprende alcune sezioni della casa circondariale risultano inagibili: inoltre sarebbero stati distrutti ambulatori, suppellettili, telecamere e altri arredi: si prospetta il problema del trasferimento di almeno una parte dei detenuti.