Nemmeno il rischio di contagio da Coronavirus, né l'ordinanza che vieta gli assembramenti hanno fermato i circa 300 giovani che, nella notte tra sabato e domenica, si sono ritrovati a Robecco d'Oglio, in provincia di Cremona, per un rave party. I giovani si sono dati appuntamento come sempre accade in questi casi online, arrivando alla spicciolata in uno stabile in disuso nell'area industriale, in via Brescia. Per alcune ore hanno ballato al ritmo della musica e nella mattinata di domenica hanno via via abbandonato lo stabile. Il rave party è stato monitorato dalle forze dell'ordine: non si sono registrati problemi di ordine pubblico, ma la notizia ha destato non poca preoccupazione per via del possibile rischio sanitario corso dai ragazzi.

Robecco d'Oglio non è distante dalla zona rossa del contagio da Coronavirus

Robecco d'Oglio si trova nel Cremonese, territorio dove si registra il secondo maggior numero di casi di Coronavirus in Lombardia, dove complessivamente sono quasi mille i contagiati. Robecco è anche poco distante dal Lodigiano, il territorio in cui si trova la zona rossa (comprendente 10 Comuni) che è il focolaio lombardo dell'epidemia. La Regione ha emanato un'ordinanza per il contenimento dei contagi che vieta gli assembramenti, cioè le situazioni che più di ogni altra favoriscono la diffusione del virus. Nonostante ciò però le centinaia di ragazzi hanno deciso di ritrovarsi per provare a divertirsi, in barba alle ordinanze e alla prudenza.