"Serve stampare 3D delle parti di alcune macchine all'ospedale di Chiari perché le scorte stanno per finire mettendo il pericolo la vita di molti pazienti", è questa la chiamata ricevuta da Massimo Temporelli, presidente di The FabLab, lo scorso venerdì. Ed è così che in poco tempo ha messo in contatto Cristian Fracassi, ceo di Isinnova, e il suo collega Alessandro Romaioli, con il nosocomio in quel momento in emergenza a causa dell'alto numero di pazienti che si trova ad accogliere e curare in piena emergenza coronavirus.

Pronti numerosi pezzi di ricambio da poter utilizzare nei prossimi giorni

I due giovani si sono recati così a Chiari, in provincia di Brescia, per prendere il primo campione che l'ospedale aveva a disposizione per farlo duplicare: la richiesta era altissima e urgente. Pur non avendo un disegno 3D ufficiale sono riusciti a ricavarne uno dalla parte originale del macchinario stampando così questo primo pezzo nel loro ufficio tramite stampante a filamento in PLA: il risultato è stato perfetto, l'ospedale ha infatti provato il pezzo che ha funzionato perfettamente. A quel punto è stato dato il via per la produzione di almeno 100 copie che i due giovani imprenditori hanno realizzato in sole 24 ore.

Abbiamo agito al meglio in una situazione di emergenza

"La richiesta è andata a buon fine, i prodotti sono già in utilizzo – spiega Cristian Fracassi – ieri notte ne hanno messi in montaggio otto pronti per essere utilizzati, mentre è il resto è ora a loro disposizione". Massimo Temporelli, presidente di The FabLab, ci tiene a spiegare però che questo non è l'iter da seguire normalmente: "TIPICAMENTE pezzi medicali di questo tipo devono avere materiali testati ma in questo momento non c'era tempo di farlo, i magazzini avevano finito i pezzi – spiega – noi abbiamo utilizzato immaginazione, tecnologia ed empatia e abbiamo risolto il problema. Questo è quello che è giusto fare in una situazione di emergenza come quella in cui ci troviamo".