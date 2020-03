Sei persone sono state denunciate dai carabinieri per aver organizzato una grigliata di compleanno in montagna mentre in tutta Italia le misure di contenimento del coronavirus impongono di rimanere in casa, evitare la vita sociale e uscire solo per motivi di lavoro o emergenze.

Organizzano una grigliata di compleanno: sei denunciati in Valtellina

I militari stavano svolgendo un controllo nei boschi di Isola, una frazione di Madesimo sulle montagne della Valtellina. Hanno visto una colonna di fumo e si sono avvicinati temendo si trattasse di un principio di incendio. Invece si sono trovati di fronte una comitiva che stava facendo una grigliata nei pressi di una baita per festeggiare un compleanno, dopo aver fatto anche una gita in motoslitta nei boschi. Le sei persone finite nei guai per il mancato rispetto dei dpcm 8 e 9 marzo 2020 sono un 27enne di Dubino (Sondrio) con la fidanzata 22enne di Como, due ragazze della provincia di Monza, un 42enne del posto e il 47enne, il proprietario della baita – sono stati quindi denunciati.

L'epidemia in provincia di Sondrio

L'epidemia di covid-19 ha colpito anche la provincia di Sondrio, meno compromessa rispetto ad altri territori della Lombardia ma con numeri comunque in aumento e numerosi decessi tra cui quello dell'ex sindaco di Valdidentro. Stando all'ultimo bollettino di martedì 24 marzo sono 253 i casi confermati (più 45 nelle ultime ventiquattro ore). Nella giornata di lunedì i nuovi casi erano 3, domenica erano 16, il giorno precedente 8. È critica la situazione all'ospedale di Sondalo, dove nel corso delle settimane sono stati trasportati numerosi pazienti positivi anche da altre province. All'ospedale Morelli, secondo i dati forniti Asst Valtellina e Alto Lario, sono oltre 160 le persone ricoverate con sintomi covid e ne sono transitate molte di più.