in foto: La copia della Madonnina (Dal sito del Duomo di Milano)

Le strade vuote di Milano, orfane delle centinaia di migliaia di persone che le percorrono ogni giorno, sono state momentaneamente riempite dalla musica dell'inno della città. I cittadini, costretti a casa per l'emergenza Coronavirus, si sono resi già protagonisti di alcune iniziative. Chi appende uno striscione con lo slogan "Andrà tutto bene" sopra ad un arcobaleno, chi mette l'inno di Mameli per dare forza e coraggio all'Italia, chi applaude simbolicamente dalla finestra ai medici che si stanno adoperando per contenere l'emergenza negli ospedali.

E c'è chi, come nel video qui sopra, ha messo a tutto volume la musica della canzone "Oh mia bela Madunina", inno del capoluogo lombardo. In una via dal silenzio assordante, all'improvviso, ha iniziato a riecheggiare in tutti i condomini limitrofi la canzone che unisce milanesi, che "stan mai cu i man in man". Il gesto è stato un omaggio a Milano ferita e a chi la vive tutto l'anno ma che da qualche giorno patisce le conseguenze dell'epidemia che si è diffusa prima in Lombardia e poi in tutta Italia. La Madonnina, allora il punto più alto dello skyline milanese, continua ad osservare una città che ha già vissuto difficoltà e dalle quali ha sempre saputo riprendersi. In attesa che "sota a ti se viv la vita". Nuovamente.