in foto: Il dottor Leonardo Marchi

È morto il medico infettivologo Leonardo Marchi, direttore sanitario della Casa di cura San Camillo di Cremona. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di ieri dalla Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri, che ha così aggiornata la lunga lista dei medici deceduti a causa del coronavirus: sono infatti 21 i dottori caduti dall'inizio di questa pandemia. Leonardo Marchi aveva 64 anni e per oltre 11 anni ha guidato la clinica mantovana. Lascia la moglie e due figlie. Solo ieri la notizia di altri due decessi tra i medici: la Fnomceo ha infatti comunicato la morte di Antonio Buonomo, medico legale di Napoli e del medico di famiglia di Bergamo, Vincenzo Leone, dirigente del sindacato Snami.

Gallera: Ora tamponi anche a medici e infermieri in Lombardia

Proprio questa mattina l'assessore Gallera, intervenuto a "Mattino cinque" in onda su Canale 5 ha affrontato la questione tamponi, da molti considerata come tema chiave anche per motivi di prevenzione: "Noi siamo la Regione che ha fatto il maggior numero di tamponi – ha spiegato Gallera – ne abbiamo fatti 70.598 a ieri (domenica 22 marzo, ndr)". L'assessore alla Sanità lombarda ha poi spiegato che "adesso stiamo, in maniera selettiva, ampliando. Abbiamo previsto che i medici di medicina generale facciano il tampone, e il personale sanitario che ha anche poche linee di febbre, chi ha 37.5. Stiamo valutando anche l'efficacia di questi test rapidi che a noi non risultano avere grande efficacia". Infine, incalzato sui cosiddetti "tamponi a tappeto", Gallera ha detto: "Abbiamo 22 laboratori attivati e facciamo 5 mila test al giorno. Io posso fare anche un milione di tamponi ma poi devo avere il tempo di processarli. Dobbiamo lavorare in modo efficace e selettivo".