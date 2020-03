Se da un lato è vero che il nuovo decreto del Governo Conte concede a diverse attività di restare aperte nonostante il blocco totale, dall'altro è altrettanto vero che non tutti sono raggiungibili dai cittadini che intendono osservare l'indicazione di restare a casa senza finire in lunghe code fuori dai negozi come accade per i supermercati.

Ecco quali negozi consegnano a domicilio a Milano

Per questo motivo, moltissime attività commerciali ancora oggi aperte al pubblico, a Milano, hanno deciso di attivare il servizio di consegna a domicilio dei propri prodotti previa prenotazione. La quasi totalità dei negozi vende generi alimentari: dalle macellerie agli ortofrutta sino alle gelaterie. Ci sono anche diverse enoteche e alcuni ristoranti che hanno deciso di restare aperti nonostante le serrande abbassate e continuare a cucinare per la clientela facendogli arrivare le pietanze direttamente sull'uscio di casa. I cittadini di Milano possono trovare qui tutti i negozi disposti a consegnare a domicilio i loro prodotti.

Code lunghissime fuori dai supermercati. Sala: Non chiudeteli

Nei pressi dei supermercati, intanto, le lunghe non accennano a diminuire. Vuoi perché un'indiscrezione poi smentita da Palazzo Chigi voleva che i superstore chiudessero nel weekend, o perché Esselunga ha deciso di mutare gli orari di apertura dei suoi punti vendita. Fatto che sta che stamattina, sabato 21 marzo, a Milano si sono registrate code lunghissime fuori dai principali supermercati della città. All'Esselunga di via Fuché la fila si snodava su un intero isolato, mentre in quella di via Novara la coda ha toccato una lunghezza di almeno 400 metri. Anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha ribadito che chiudere i supermercati la domenica sarebbe sbagliato poiché riducendo gli orari di apertura, si concentrerebbero troppi cittadini contemporaneamente in un punto in attesa di fare la spesa.