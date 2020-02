L'emergenza non è finita, ma dopo una prima settimana in trincea la Lombardia potrebbe decidere di mitigare alcune misure per dare un po' di respiro alla popolazione e aiutare l'economia. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, spiegando che le decisioni saranno prese tra oggi e domani, dopo un confronto con il governo. I casi di persone positive al coronavirus continuano a salire, ma sono diminuiti i ricoveri in ospedale.

Coronavirus, assessore Gallera: Le misure si potrebbero mitigare per alcune aree

"Finita la prima settimana, se si decidesse si prorogare per la prossima le misure adottate, si potrebbero mitigare per alcune aree", ha spiegato Gallera parlando ad Agorà. "Avremo un incontro con il ministero, tra oggi e domani si deciderà", ha aggiunto. "Abbiamo chiesto di rallentare la vita sociale ma l'obiettivo era importantissimo. Se riusciamo a contenere la diffusione riusciamo a voltare pagina. Le misure avevano questo obiettivo". L'assessore ha ribadito che le misure sono state adottate "in sintonia col governo e sulla base di indicazioni dell'Istituto superiore di Sanità".

Chiesta la riapertura di musei, cinema e teatri

Il primo passo potrebbe essere quello di riaprire i luoghi di cultura e i musei, come chiesto da sindaco di Milano Giuseppe Sala, ma anche allentare le disposizioni sui locali. La chiusura per evitare l'assembramento di persone "è stata una decisione presa non per danneggiare un settore ma per un obiettivo di salute pubblica fondamentale". Gallera ha quindi confermato l'auspicio "che si possano aprire prima possibile musei, cinema e teatri".

Da lunedì il Duomo di Milano sarà di nuovo visitabile

È atteso a breve la comunicazione della Veneranda Fabbrica del Duomo sulle modalità di riapertura della cattedrale ai turisti. Giovedì è arrivato il via libera dalle autorità, che chiedono però accessi scaglionati a piccoli gruppi e l'utilizzo delle biglietterie solo online. Anche il Museo della Scienza e della Tecnologia prova a ripartire: non è accessibile al pubblico dalle 15 di domenica 23 febbraio e rimane chiuso fino a nuovo provvedimento, ma ha avviato il format digitale #storieaportechiuse per comunicare con il pubblico.

"L’emergenza ha determinato alcune limitazioni, fra queste ad oggi anche la chiusura dei musei. Ma ciò non vuol dire che vogliamo fermarci", ha spiegato il direttore del museo, Fiorenzo Galli. "Sono inoltre convinto che le attuali difficoltà ci faranno ritornare alla normalità più forti di prima".