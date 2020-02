Sono almeno una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con il 38enne ricoverato a Codogno e che da oggi in poi saranno messe in quarantena. Non è ancora stato definito se i giorni sotto controllo sanitario verranno trascorsi in una struttura specifica o nelle proprie abitazioni.

Intanto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha fatto sapere che tutti i colleghi del 38enne contagiato, che lavorano nella stessa azienda dell'uomo saranno nelle prossime ore sottoposti ai tamponi: "Cerchiamo di individuare tutti i contatti, più o meno stretti, per metterli in isolamento e verificare le loro condizioni di salute – ha spiegato l'assessore – chi ha avuto un contatto diretto con il 38enne deve subito chiamare l'Ats per fare il tampone. Mentre solo chi ha avuto un contatto stretto con l'uomo negli ultimi quindici giorni senta l'ospedale di Codogno o di Lodi per gli accertamenti". E poi in merito a chi abita nel territorio di Codogno Gallera ha rassicurato che non c'è pericolo e che la situazione è sotto controllo.