in foto: Il messaggio di Sameh. Frutta e verdura gratis per chi è in difficoltà

Sameh Ayad, 34 anni, egiziano di origini, ha una frutteria a Canonica D'Adda, provincia di Bergamo. Ha deciso di offrire gratuitamente frutta e verdura ai suoi concittadini in difficoltà in questi giorni caratterizzati dall'emergenza coronavirus. Il motivo lo ha spiegato con un cartello sistemato sopra un cesto pieno di prodotti freschi a disposizione di tutti: "Dieci anni fa mi avete accolto. Ora voglio dirvi grazie! Andrà tutto bene! Se avete bisogno prendete gratis la frutta e la verdura che trovate su questo tavolo. Sameh". Tantissimi sono i commenti di ringraziamento pubblicati sulla pagina Facebook della frutteria di Sameh, come quello di Annarita: "Gesto commovente. Solo una bella persona può pensare ad una cosa così. Le auguro una vita meravigliosa". E ancora, questo il messaggio di Anna: "La bellezza ha molte sfumature e una di queste è aiutare gli altri nel momento del bisogno".

Pd Bergamo: "Grazie Sameh, oggi siamo noi a dirtelo"

Anche il Partito democratico di Bergamo ha voluto ringraziare il giovane proprietario della frutteria di Canonica D'Adda: "Sameh Ayad é un giovane commerciante egiziano che vive e lavora in Italia. Nel suo negozio, l'Ortofrutta Lamar a Canonica d'Adda, chi ne ha bisogno può prendere frutta e verdura gratuitamente. Perché il momento é complicato e molti sono in difficoltà. Grazie Sameh, oggi siamo noi a dirtelo…"