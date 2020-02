in foto: (Foto Facebook di Riccardo Stagno)

Gli spazi di guida delimitati da strisce rosse e bianche per intensificare la protezione dei conducenti di bus. Con queste lievi misure di sicurezza, la società di trasporto pubblico extraurbano Movibus, attiva nel territorio del circondario di Milano, sta venendo incontro alle richieste degli autisti e dotando gli autobus di accorgimenti a tutela della salute dei propri dipendenti, che però sembrano fin troppo rudimentali. Nei giorni della diffusione del Coronavirus, i conducenti dei veicoli, che ogni giorno vengono a contatto con un buon numero di passeggeri, hanno chiesto all'azienda una maggiore protezione. Le foto delle barriere artigianali, create per separare l'autista dalle altre persone, stanno facendo il giro del web. Un rimedio che ha suscitato stupore nei pochi passeggeri che in questi giorni continuano a utilizzare i bus, considerando che anche la macchina per convalidare il biglietto è diventata a inaccessibile a causa della barriera e che i rimedi adottati per tutelare i guidatori non sembrano sufficientemente adeguati. Alcuni, nei commenti sotto la foto, sostengono che sia un'iniziativa del singolo autista.

Le altre misure adottate da Movibus

Oltre a tentare di isolare il posto del guidatore, la società Movibus sta provvedendo alla dotazione di guanti per ogni autista. Sono state intensificate inoltre le pulizie giornaliere a bordo degli autobus, mentre anche le prime fila dietro lo spazio di guida sono state transennate. Di fatto non si può più salire dalle porte anteriori del bus. A causa dell'emergenza Coronavirus in questi ultimi giorni non sono molti i passeggeri che sfruttano il servizio della linea di trasporto, ma l'efficacia delle misure adottate per salvaguardare la salute degli autisti di sicuro lasciano un po' a desiderare.