in foto: Il teatro alla Scala di Milano nei giorni del coronavirus

Giungono buone notizie da Milano dove un corista del Teatro alla Scala era stato trovato positivo ai test del Coronavirus. Dopo aver scoperto i risultati del tampone, il corista aveva contattato l'azienda per rendere noto il suo stato di salute. A sua volta, l'azienda aveva istituito un controllo della temperatura corporea per tutti i dipendenti della Scala. Ma oggi è lui stesso a riportare tranquillità tra i colleghi, dando la bella notizia via messaggio: "Il virus non mi dà più sintomi – ha scritto -. Mi hanno detto che sono praticamente guarito".

I numeri confermano la virologa Ilaria Capua

Nell'ultima conferenza stampa del capo della Protezione civile, tenutasi oggi giovedì 27 febbraio, Angelo Borrelli, sono emersi dati confortanti circa il potenziale letale del Coronavirus. Come detto da Borrelli, "in Italia ci sono 528 casi di contagi, di cui 307 in Lombardia. Di questi, 37 sono guariti". Le 14 persone che, su territorio nazionale, purtroppo non ce l'hanno fatta, avevano tutte patologie pregresse e un quadro clinico delicato. Inoltre erano tutte in là con l'età. I dati sulle guarigioni testimoniano quindi che quanto scritto in esclusiva per Fanpage.it dalla virologa Ilaria Capua era giusto: il Coronavirus è meno letale di quanto si credesse.