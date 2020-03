Cinque morti in dodici ore a Orzinuovi. L'emergenza coronavirus spaventa anche la provincia di Brescia che ha avuto 8 decessi solo nella giornata di ieri e teme ora di diventare un nuovo epicentro del contagio, dopo Lodi, Cremona e Bergamo. A Orzinuovi, paese della Bassa bresciana a pochi chilometri dal confine cremonese, i pazienti risultati positivi al Coronavirus sono i trentina, ma a preoccupare sono sopratutto le morti collegate al virus. Tra le vittime c'è un 69enne ed era in buone condizioni di salute, come riferito da amici. In pochi giorni il suo quadro clinico è peggiorato fino al decesso. Le altre vittime sono comprese tra gli 80 e i 92 anni.

Il sindaco di Orzinuovi: Siamo tutti scossi

"Stiamo vivendo un momento molto difficile e delicato. Quanto accaduto a Orzinuovi nelle ultime 24 ore ha scosso tutti", ha spiegato il sindaco Giampietro Maffoni, che è anche senatore di Fratelli di Italia. Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per migliorare un quadro complesso che nostro malgrado ci vede coinvolti", ha aggiunto, facendo appello "al senso di responsabilità di ognuno" e chiedendo "la massima collaborazione".

Annullato mercato e bar invitati a chiudere

Non si parla di un focolaio locale, ma l'ipotesi più probabile è che il virus sia stato portato da altri centri della bassa lodigiana e cremonese. Alcuni degli anziani contagiati frequentavano un bar. In paese sono scattate misure di emergenza, anche se non si parla ancora di quarantena o zona rossa. Gli ambienti pubblici sono stati sanificati, il mercato annullato e i bar invitati a restare chiusi nei prossimi giorni. "Raccomando a tutta la cittadinanza di continuare ad osservare con scrupolosa attenzione tutte le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità al fine di evitare il diffondersi del virus", ha aggiunto il primo cittadino.