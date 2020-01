Le mascherine antivirus, andate esaurite in pochi giorni a Milano per i timori legati al contagio da coronavirus, torneranno presto disponibili nei negozi. Lo assicura Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, intervistata da Fanpage.it, che invita a non farsi prendere dal panico ed evitare allarmismi. "Le mascherine di uso comune aumentano la possibilità di evitare il contatto con i virus. Ma la migliore prevenzione è la cura nell’igiene di mani, viso e bocca".

Ci conferma che nelle farmacie milanesi e lombarde c'è stato un boom nelle vendite di mascherine protettive?

Si, lo possiamo confermare. In farmacia vi è stato un evidente aumento di richiesta di mascherine, ma anche di disinfettanti ambientali, per le mani e così via.

Alcuni gestori di farmacie riferiscono di difficoltà a reperire le mascherine dai grossisti, perché andate esaurite. È un problema diffuso?

L’aumento della richiesta è stato improvviso e quindi può aver determinato delle difficoltà logistiche nella fornitura di tutte le farmacie. Gli ordini sono stati inviati e i prodotti dovrebbero arrivare nei magazzini nei prossimi giorni. Sicuramente ci sono delle difficoltà a trovare quello che si desidera immediatamente, ma speriamo di soddisfare tutte le richieste nei prossimi giorni.

Quanto possono servire queste mascherine per prevenire un contagio? Ce ne sono di più o meno efficaci?

Il Ministero della Salute e le Regioni stanno facendo un buon lavoro. Il livello di protezione in Italia è altissimo ed il richiamo è alla cautela: attuare misure di prevenzione ma non fare allarmismo. Le mascherine di uso comune non possono garantire una protezione totale, ma aumentano la possibilità di evitare il contatto con i virus. Inoltre, i virologi consigliano, come prevenzione, una particolare cura nell’igiene di mani, viso e bocca soprattutto dopo essere stati in luoghi pubblici: questa è la migliore prevenzione per proteggersi da qualsiasi tipo di infezione.