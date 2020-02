in foto: Il team della farmacia Smeraldo

Gel disinfettante in omaggio per i clienti di una farmacia a Milano: un'iniziativa nata per aiutare i cittadini in questi giorni in cui tutti sono alla ricerca di prodotti che aiutino contro germi e batteri per contrastare la diffusione del coronavirus. E così mentre c'è chi lucra sulla vendita di gel disinfettanti, c'è anche chi decide di regalarli, come la farmacia Smeraldo di viale Montegrappa a Milano: "Per i nostri clienti in omaggio un flacone di gel disinfettante realizzato nel nostro laboratorio con base alcolica al 70% – ha spiegato il titolare Giuseppe Piccarretta – chiediamo solo di portare i contenitori perché sono divenuti quasi introvabili".

Il gel disinfettante realizzato nei laboratori della farmacia e regalato ai clienti

Un modo per aiutare così i tanti cittadini alla ricerca degli introvabili gel disinfettanti spesso venduti online, e non solo, a prezzi esorbitanti, tanto da richiedere l'intervento della procura di Milano: "Non volevamo speculare come è stato fatto su alcune piattaforme e-commerce, abbiamo messo la nostra professionalità e buon senso al servizio dei cittadini", ha spiegato il titolare della farmacia Smeraldo, la cui iniziativa ha trovato il favore di numerosi cittadini. "Ci sarebbe piaciuto poter regalare flacone e disinfettante insieme, ma i contenitori sono quasi introvabili: venite con il vostro flacone e lo riempiremo – ha continuato il dottor Piccarreta – appena disponibili i contenitori riceverete la confezione completa. Questo preparato è semplice ed efficace e garantisce la giusta pulizia delle mani come da disposizioni regionali. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento".

in foto: Il titolare e il team della farmacia Smeraldo a Milano

L'Istituto Superiore di Sanità: Pericoloso preparare gel disinfettanti in casa

La farmacia ha anche chiarito che il gel da loro preparato garantisce la giusta pulizia delle mani come da disposizioni regionali: "Ma siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento", concludono. Sono molte infatti in questo periodo le "ricette" spuntate sul web per preparare in casa gel disinfettanti, ma non tutte sono efficaci, anche alcune potrebbero essere anche pericolose così come spiegato dall'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità: "Non è consigliabile preparare in casa i prodotti anche in considerazione del fatto che le sostanze di partenza devono rispondere a precisi standard di qualità, come indica l’OMS".