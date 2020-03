Inizierà anche in Lombardia la sperimentazione del farmaco Avigan, utilizzato in Giappone per curare i pazienti affetti da covid-19. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Attilio Fontana.

Fontana: Iniziamo la sperimentazione del farmaco Avigan

"Domani – ha annunciato il governatore leghista- partirà la sperimentazione dell'Avigan. Il ministro Speranza ha risposto immediatamente alle mie sollecitazioni di questa mattina e il farmaco potrà essere testato. Non sappiamo se sia efficace o meno, ma è giusto provare ogni strada e speriamo davvero dia risultati e contribuisca ad eliminare questo maledetto virus".

Assessore Caparini: Risultati positivi da verificare

Sul farmaco che potrebbe essere efficace contro il coronavirus si è espresso anche l'assessore Davide Caparini, che è anche membro dell'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).: "L'Avigan è stato sperimentato in Giappone, è diventato un farmaco da banco già dal 2014 contro l'influenza ed è stato testato su 80 pazienti in Giappone. Finora ha dato dei risultati positivi, ancora tutti da verificare in quanto in Giappone stanno facendo la sperimentazione e quindi devono capire quanto questo farmaco possa essere efficace", ha spiegato l'assessore al Bilancio di Regione Lombardia. "È importante essere fiduciosi e confidenti nella ricerca – ha sottolineato – ma è altrettanto vero che in questo caso va testato e sperimentato ed è quello che faranno i nostri ospedali". Caparini ha ringraziato il ministro Speranza "che ha accolto il nostro accorato appello per dare la possibilità da subito di testarlo". "a sperimentazione "inizierà a brevissimo e verrà definita la modalità con cui sarà somministrata, serve tempo per capire.

Brusaferro (Iss): Sperimentazione trasparente su tutti i farmaci

"Aifa ha reso da subito molto trasparenti le sperimentazioni che stiamo facendo. Ci sono molte proposte di sperimentazione di farmaci, alcuni proveranno la loro efficacia altri no. Credo che senza entrare nel dettaglio del singolo farmaco e' importante sperimentare ed essere trasparenti nella sperimentazione", ha commentato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità.